Что означает слово "рисилованики": Авраменко дал интересный ответ

Украинский язык имеет много слов, значение которых мало кому известно. Среди таких слов есть и те, которые распространены не на всех территориях Украины и по этому их значение малоизвестно.
А если вы хотите знать больше об украинском,читайте наш материал - Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм".
Одним из таких слов является слово "рисилованики". Языковед Александр Авраменко объяснил происхождение этого слова и его значение.
На самом деле, есть атлас диалектов украинского языка и даже есть отдельная карта, где обозначено, как в каждом регионе называют "деруны".
По словам эксперта, слово "рисилованики" используют именно в Закарпатье, а значение у него достаточно объяснимое.
Дело в том, что в Закарпатье используют слово "рисилів", это терка. То есть, картофель натирают, а в Закарпатье - "рисилувати" - это натирать. От этого вышло слово "рисилованики", - объяснил эксперт.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
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