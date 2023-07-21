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Что означает слово "рисилованики": Авраменко дал интересный ответ

Елизавета Бельмас
21 июля 2023, 18:00 обновлено 21 июля, 18:08
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Слово "рисилованики" - достаточно распространено в одной из частей Украины.
Что означает слово
Что означает слово "рисилованики" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Украинский язык имеет много слов, значение которых мало кому известно. Среди таких слов есть и те, которые распространены не на всех территориях Украины и по этому их значение малоизвестно.

А если вы хотите знать больше об украинском,читайте наш материал - Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм".

Одним из таких слов является слово "рисилованики". Языковед Александр Авраменко объяснил происхождение этого слова и его значение.

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На самом деле, есть атлас диалектов украинского языка и даже есть отдельная карта, где обозначено, как в каждом регионе называют "деруны".

По словам эксперта, слово "рисилованики" используют именно в Закарпатье, а значение у него достаточно объяснимое.

Дело в том, что в Закарпатье используют слово "рисилів", это терка. То есть, картофель натирают, а в Закарпатье - "рисилувати" - это натирать. От этого вышло слово "рисилованики", - объяснил эксперт.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

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украинский язык Александр Авраменко
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