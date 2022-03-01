Что требовала Украина от российских агрессоров на переговорах в Беларуси - СМИ

Переговоры / Reuters

Украинская делегация на вчерашних переговорах в Беларуси требовала от российских агрессоров прекращения огня и вывода войск с территории Украины. Об этом сообщает портал Главком со ссылкой на собственные источники.

После переговоров украинской и российской делегации о прекращении боевых действий стороны ограничились общими фразами о поиске точек соприкосновения и договорились еще раз встретиться 2 марта. Но некоторые требования, предъявленные россиянами, источники в украинской делегации все же обозначили. Они выглядят так:

внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне Верховной Рады после проведения референдума;

признание Киевом районов, временно оккупированных группировками "ЛДНР") в административных границах Донецкой и Луганской областей.

"денацификация";

Крым, возвращение которого требует Киев, вынести в будущем мирном соглашении за скобки.

Со своей стороны, украинская сторона требовала режим тишины - вплоть до следующей встречи в среду, но российская сторона его не пообещала (и потому, видимо, утром агрессоры нанесли удар по площади Свободы в самом центре Харькова).

По наблюдениям наших дипломатов, российская делегация приблизительно поровну состоит из "голубей" и "ястребов". Пока одна ее часть предлагает "жить дружно", другая угрожает – мол, Россия еще даже не начинала воевать.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по итогам встречи переговорной группы 28 февраля, член украинской делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил - "стороны наметили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения и едут в свои столицы для консультаций".

В ответ член российской делегации, помощник президента Путина Владимир Мединский заявил, что "стороны нашли некоторые точки, которыми можно прогнозировать общие позиции".