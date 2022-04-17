"Чтобы не раздражать Россию": СМИ узнали, почему Молдова отказалась отдать истребители Украине

Самолет "Миг-29" / Википедия

В первые дни войны Украина обратилась в Молдову с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе советские истребители "Миг-29". Об этом сообщает портал "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

Говорится, что в первые дни российского вторжения руководство Украины обращалось к правительству Молдовы с просьбой продать или передать Украине боевую авиацию молдавских военно-воздушных сил ‒ 6 истребителей Миг-29, которые базируются на авиабазе в селе Маркулешты.

По официальным данным, все самолеты полностью в рабочем состоянии, но они давно не поднимались в воздух. Причем официальный Кишинев долгое время пытался их вполне легально продать, но торги успеха не имели.

Но, как рассказали источники журналистам, Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от руководства правительства Молдовы ‒ с формулировкой "мы не хотим раздражать Россию".

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Напомним, ранее Армения отправила в Россию четыре боевых самолета типа Су-30 с пилотами, чтобы использовать их в войне против Украины

Турецкий телеканал Haber Global опубликовал доказательства того, что истребители все были отправлены.

Согласно данным телеканала, самолеты отправили в Россию 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване.

"В 12:30 по местному времени вылетели четыре истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, в 13:14 достигли конечного пункта назначения - России", – говорится в сюжете.

Официальный Ереван категорически отрицает факт передачи самолета.

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