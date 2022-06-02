Чтобы не умереть с голода: на Херсонщине оккупанты просятся к местным работать на сборе клубники

Люди говорят, что рашо-гастарбайтеры ведут себя нормально, работают хорошо
На Херсонщине у оккупантов начались проблемы с обеспечением - солдаты РФ устраиваются к местным жителям на работу.
Они приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники, сообщили в ОК "Юг".
"Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн. (не рублей) в час. Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией", - говорится в сообщении.
Местные жители отмечают, что рашо-гастарбайтеры ведут себя нормально, работают хорошо.
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Также сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты голодают. Из-за проблем с обеспечением им приходится есть собак. Об этом стало известно СБУ по переписке в Сети между оккупантами.
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