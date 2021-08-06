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Чудом никто не погиб: в Киеве девушка за рулем BMW на бешеной скорости влетела в два киоска

6 августа 2021, 10:19

Удар был такой силы, что спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось деблокировать участников аварии из салона.

Авария в Киеве / Обозреватель

В Киеве рано утром, 6 августа, водитель внедорожника не справилась с управлением и снесла МАФы с цветами и сигаретами в районе Позняков. Авария прошла без пострадавших.

Как пишут СМИ, женщина, которая находилась за рулем, отказалась проходить тест на опьянение. Происшествие произошло около 06:00 на улице Александра Мишуги.

"Утро началось с цветов, кофе и сигарет. Девушка за рулем элитного авто снесла два МАФа", – написали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Удар был такой силы, что спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось деблокировать участников аварии из салона.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, выясняя все детали автопроисшествия.

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По данному факту полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества) и ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

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Ранее Главред писал, что популярный в США видеоблогер Timbo the Redneck (настоящее имя – Тимоти Холл) погиб в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, снимая видео для популярной среди молодёжи медиа-платформы TikTok.

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