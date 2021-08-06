Чудом никто не погиб: в Киеве девушка за рулем BMW на бешеной скорости влетела в два киоска

Авария в Киеве / Обозреватель

В Киеве рано утром, 6 августа, водитель внедорожника не справилась с управлением и снесла МАФы с цветами и сигаретами в районе Позняков. Авария прошла без пострадавших.

Как пишут СМИ, женщина, которая находилась за рулем, отказалась проходить тест на опьянение. Происшествие произошло около 06:00 на улице Александра Мишуги.

"Утро началось с цветов, кофе и сигарет. Девушка за рулем элитного авто снесла два МАФа", – написали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Удар был такой силы, что спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришлось деблокировать участников аварии из салона.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, выясняя все детали автопроисшествия.

Реклама

По данному факту полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества) и ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Читайте такжеОт Porsche ничего не осталось: под Львовом погиб сын известного бизнесмена

Ранее Главред писал, что популярный в США видеоблогер Timbo the Redneck (настоящее имя – Тимоти Холл) погиб в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, снимая видео для популярной среди молодёжи медиа-платформы TikTok.