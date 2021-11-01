COVID-больных бросают на произвол судьбы: врач из Киева раскрыла мрачную картину

Врачи рассказали о ситуации с коронавирусом в Киеве / Фото Reuters

В Киеве ситуация с коронавирусом очень критическая из-за нехватки медиков. Врачи не выдерживают нагрузки, у них опускаются руки, а в самой системе есть гигантские административные дыры.

Как рассказала ТСН одна из семейных врачей Киева, ситуация с коронавирусом в столице "жесткая".

"Машины нам не дают, костюмов нам не дают, чтобы мы ехали домой к пациентам, а нам нужно каким-то образом выживать", — говорит медик

Журналисты отметили, что пожилые люди, инвалиды, или те, кто из-за ковида не в силах сам прийти в больницу, фактически сегодня могут рассчитывать только на волонтеров и чудо.

Киевлянка Татьяна вместе с сыном, больным ДЦП, заболели COVID-19 и оказались фактически в ловушке. В материале подчеркивается, что никакого алгоритма обращения с парализованными инвалидами с COVID-19, государство не разработало.

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В сюжете уточняются, что мать с сыном даже семейного врача найти не могут, потому что никто подписывать декларацию с инвалидом не хочет, а медики приезжать отказывались.

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 1 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 936 жителей страны (сутками ранее было 17 430 положительных тестов на коронавирус). В том числе заболели 905 детей и 111 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 828 человек; летальных случаев - 298; выздоровели - 5 885 человек.