УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

COVID сдает позиции на неделю раньше: Ляшко рассказал, что ситуация понемногу стабилизируется

14 февраля 2022, 10:35

По словам главы Минздрава Виктор Ляшко, на прошлой неделе в Украине официально заболели COVID-19 235 256 человек - на 7,6 тысячи меньше, чем на позапрошлой.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом заявил руководитель Минздрава Виктора Ляшко во время традиционного брифинга.

"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - заявил чиновник.

Причем говорит, Ляшко, уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

Чиновник отдельно напомнил, что за минувшую неделю в Украине было зарегистрировано 235 256 случаев коронавируса ‒ на 7,6 тысячи меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", ‒ говорит он.

Реклама

Читайте такжеПандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, но есть три фактора - Ляшко

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 993 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 252 медработника.

Как говорят в пресс-службе Минздрава, за минувшие 24 часа были госпитализированы 2270 человек; летальных случаев - 142; выздоровели 9 338 человек.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

viber
новости Украины коронавирус в Украине COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «COVID сдает позиции на неделю раньше: Ляшко рассказал, что ситуация понемногу стабилизируется». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуПриметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в беду Чарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под всеЧарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под все Гривна наконец-то "прижала" доллар, и это надолго: каким будет курс веснойГривна наконец-то "прижала" доллар, и это надолго: каким будет курс весной Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и БеларусиВторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси "Терпи, красавица": Путин ответил Зеленскому на скандальное заявление"Терпи, красавица": Путин ответил Зеленскому на скандальное заявление
12:11

Поставки оружия, СП-2 и миллиард евро помощи: о чем говорят перед приездом Шольца в Украину

12:07

В Мининфраструктуры огласили планы "Большой стройки"-2022: Киевская обходная, шлюзы Днепра и обновление УЗ

12:02

Переговоры Шольца и Путина: РФ может получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 10 лет - The Guardian

11:46

Тысячу за вакцинацию можно будет получить наличными: кому и когда

11:45

Сидевшая помощница Софии Ротару рассказала о вредных привычках певицы: "Агрессия была, да"Видео

Реклама
11:29

В Германии предложили конфисковать недвижимость российских олигархов в случае вторжения в Украину

11:23

Доллар сильно подорожал из-за опасности вторжения РФ

11:11

Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательствоВидео

11:03

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

10:58

"Куда делась безопасность банка?": с карт ПриватБанка таинственно исчезают деньги

10:35

COVID сдает позиции на неделю раньше: Ляшко рассказал, что ситуация понемногу стабилизируется

10:26

"Мы готовы защищать Украину, есть четкий план": в СБУ призвали граждан не поддаваться панике

10:08

"Путин, ослабьте петлю на шее Украины": президент Германии обратился к властям РФ

09:46

"Слова вырваны из контекста": в МИД ответили на заявление Пристайко об отказе от членства в НАТО

09:37

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:24

Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаВидео

09:06

Посол Украины Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО

08:29

Коронавирус в Украине 14 февраля: суточное число выявленных COVID-больных упало до 17 тысяч

07:54

Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВидео

07:45

Большая война нервов только начинаетсямнение

Реклама
07:24

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2022: Тельцам – знаки судьбы, Ракам – деньги, Водолеям – человек из прошлогоВидео

07:18

С Днем святого Валентина – картинки, поздравления и красивые открытки к празднику 14 февраля

07:10

Угроза нападения России на Украину и план Риги: Латвия может принять до 10 тысяч беженцевВидео

07:00

Посольство США эвакуируют из Киева во Львов - СМИ

06:30

В США подтвердили готовность помогать Украине и после возможного вторжения РФ

06:29

Новый Алчевск в масштабе всей Украины: чем опасен вал неплатежей по ЖКХмнение

06:01

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

05:28

РФ устроила блокаду Украине в Черном море: Киев ищет безопасные коридоры для торговых судовВидео

05:02

Может превратиться в яд: в какие блюда нельзя добавлять мед и чем он опасен в горячей выпечкеВидео

04:22

Будет пышно цвести: как приготовить лучшее удобрение для герани из одного препарата из аптечкиВидео

03:50

Доллар продолжает уступать гривне: что будет с курсом на следующей неделе

03:15

Как поднять самооценку и стать увереннее в себе: 10 советов, которые подойдут каждому

02:44

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

02:18

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

01:45

Цены на яйца в Украине поползли внизВидео

01:16

В Украину идет резкое потепление: украинцам назвали датуВидео

00:51

Приметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:09

Бизнесмены и олигархи покидают Украину чартерными рейсами - СМИВидео

13 февраля, воскресенье
23:59

Голос країни-12 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

23:47

Советник Байдена рассказал, зачем предают огласке данные о вторжении РФ в УкраинуВидео

Реклама
23:07

Вторжение РФ и гарантии безопасности: подробности разговора Зеленского и БайденаВидео

22:34

Зеленский предложил Байдену срочно приехать в Украину, однако в Белом доме не готовы к визиту – CNNВидео

22:31

"В воздухе запахло Мюнхеном": в Британии заявили о высокой вероятности вторжения России в УкраинуВидео

21:31

Гарантия полетов над Украиной: итоги срочного заседания КабминаВидео

21:20

"Прибудем не раньше 12 ночи, тяжко": пассажиры лайнера SkyUp с трудом пытаются добраться до КиеваВидео

20:43

Время России на ответ – истекло: Украина инициирует встречу с Москвой и странами Венского документаВидео

20:23

Украина получила большую партию военной помощи из Европы и США из-за угроза РоссииВидео

19:57

Зеленский и Байден завершили переговоры: все подробностиВидео

19:45

Чарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под всеФото

19:30

У Путина ситуация - хуже цугцвангамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять