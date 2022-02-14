COVID сдает позиции на неделю раньше: Ляшко рассказал, что ситуация понемногу стабилизируется

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине впервые за январь и февраль в некоторой степени стабилизировалась ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом заявил руководитель Минздрава Виктора Ляшко во время традиционного брифинга.

"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - заявил чиновник.

Причем говорит, Ляшко, уровень заболеваемости начал стабилизироваться как минимум на неделю раньше, чем прогнозировали аналитики Минздрава.

Чиновник отдельно напомнил, что за минувшую неделю в Украине было зарегистрировано 235 256 случаев коронавируса ‒ на 7,6 тысячи меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", ‒ говорит он.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 14 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 993 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 252 медработника.

Как говорят в пресс-службе Минздрава, за минувшие 24 часа были госпитализированы 2270 человек; летальных случаев - 142; выздоровели 9 338 человек.

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.