Риск заболеть одновременно COVID-19 и гриппом: Ляшко обратился к украинцам и назвал рекомендации

Украинцам нужно соблюдать противоэпидемиологические меры - Ляшко/ УНИАН

На территории Украины фиксируется очень высокий уровень развития острых респираторных вирусных инфекций. Существует риск одновременно заболеть и коронавирусом, и гриппом. При таком заболевании могут возникнуть осложнения в виде пневмонии, дыхательной недостаточности и длительных последствий для здоровья. За прошлую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заразились более 413 тысяч украинцев, 40 из них – дети до 17 лет. Украинцам следует соблюдать профилактические меры, оставаться дома при первых признаках болезни и не заниматься самолечением. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что в стране выявлен очень высокий уровень интенсивности развития эпидемиологического процесса, связанного с распространением ОРВИ. Присутствует риск одновременного заражения и COVID-19, и гриппом. В ситуации заболевания могут возникнуть пневмония, дыхательная недостаточность и длительные последствия для здоровья.Читайте такжеВ Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавируса

Глава Минздрава призвал украинцев соблюдать все профилактические мероприятия.

"Есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", - объяснил Ляшко.

Также он добавил, что в стране за прошлую неделю установлено более 413 тысяч заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией. Около 40% заразившихся – дети в возрасте до 17 лет. Обнаружены и случаи заражения гриппом.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко посоветовал украинцам внимательно следить за своим здоровьем, не выходить из дома в случае появления первых признаков вирусной инфекции и не заниматься самолечением.

Напомним, ранее эпидемиолог Елена Кузьменко заявила, что Украине грозит появление нового штамма гриппа Cambodia. По ее словам, это новый вариант инфекции, которого на территории страны еще не было. Показатели заболеваемости гриппа в Украине по данным на середину зимы на 40% ниже эпидемического порога. Однако они стали увеличиваться после 10 января, больше всего болеют дети.

Тем временем в компании Moderna рассказали о том, что могут выпустить специальную комбинированную вакцину, которая должна будет обеспечить защиту и от гриппа, и от коронавируса. Пока процесс на стадии экспериментальных испытаний, сама вакцина может появиться в 2023 году.

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