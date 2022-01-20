"Дача" с садом на крыше многоэтажки: в Киеве Петр Алексеевич отличился наглым самостроем

В Киеве пенсионер построил "курятник" на крыше дома / 44.ua

В Киеве на территории жилого района Троещина на крыше многоэтажки появилась странная пристройка.

На крыше 12-этажного дома местный житель — пенсионер Петр Алексеевич построил дачу и даже завел огород, сообщает Информатор.

Отмечается, что однокомнатная квартира пенсионера расположена на верхнем этаже. Крыша протекала и пенсионер за свой счет сделал капитальный ремонт с изоляцией. Кроме того, он построил небольшой домик для отдыха.

Что известно о фазенде на крыше

Дом расположен по адресу ул. Лаврухина, 11. Между улицами Оноре Де Бальзака и Теодора Драйзера.

Конструкция из ДСП с окнами, дверью и крышей. Никаких коммуникаций к нему не проведено. А вот во дворе, тоже организованном на крыше, разбит сад с растениями в горшках, а также небольшой огород. Для полива используется дождевая вода из установленной там же ванной.

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Жители дома не против такого соседства, заходят в гости на крышу и поддерживают пенсионера в его увлечении. Не против и глава ЖСК.

Власти хотят снести курятник на крыше

Теперь о доме на крыше узнали городские органы, и Деснянская прокуратура возбудила уголовное производство. Петру Алексеевичу выписали два штрафа за нарушение правил эксплуатации дома.

Архитекторы и городские службы убеждены, что подобные сооружения незаконны. Это нарушает четкие правила и даже собранные в защиту подписи жителей не в силах. Строительство на крыше дает на конструкцию нагрузку, на которую она не рассчитана. Службы аргументируют, что даже если закрыть глаза на этот дом, на крышах начнут появляться бассейны.

Строение потребовали снести. Вместе с тем пенсионер теперь пытается узаконить сооружение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал чердак и крышу здания, выходящего фасадом на Майдан Незалежности, на улице Софиевской 1, где ранее заметили надстройку на крыше.

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