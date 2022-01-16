Опубликован полный список запретных для курения мест: где можно получить штраф

Курение запрещено во многих местах / companion.ua

16 декабря 2021 года Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Таким образом парламент уточнил список мест, где запрещено курить.

В проекте закона №4358 перечислен перечень мест, где запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории учреждений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления; в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; на детских площадках; в местах общего пользования жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси; на вокзалах и станциях; на остановках общественного транспорта.

Таким образом, курить можно только в специально отведенных для этого местах.

Если правилами пренебрегать, что светит штраф от 51 до 170 гривен. А за повторное нарушение в течение года, штраф увеличится от 170 до 340 гривен.

Как писал Главред, этим же законом спустя 18 месяцев будет запрещена продажа ароматизированных и крепких сигарет.

Также с 2022 года в Украине табак и алкоголь еще больше вырастут в цене, что предусмотрено законом №5600, принятого в ноябре 2021 года.

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