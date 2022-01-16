Опубликован полный список запретных для курения мест: где можно получить штраф

За курение в неположенном месте светит штраф от 51 до 170 гривен.
16 декабря 2021 года Верховная рада внесла изменения в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Таким образом парламент уточнил список мест, где запрещено курить.
В проекте закона №4358 перечислен перечень мест, где запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках общественного транспорта.
Таким образом, курить можно только в специально отведенных для этого местах.
Если правилами пренебрегать, что светит штраф от 51 до 170 гривен. А за повторное нарушение в течение года, штраф увеличится от 170 до 340 гривен.
Как писал Главред, этим же законом спустя 18 месяцев будет запрещена продажа ароматизированных и крепких сигарет.
Также с 2022 года в Украине табак и алкоголь еще больше вырастут в цене, что предусмотрено законом №5600, принятого в ноябре 2021 года.
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