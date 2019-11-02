Суд арестовал "курятник" на крыше здания в центре Киева

Владелица квартиры незаконно начала строительство этажа мансарды / @kyivnist

Шевченковский районный суд Киева арестовал чердак и крышу здания, выходящего фасадом на Майдан Незалежности, на улице Софиевской 1, где ранее заметили надстройку на крыше.

Как говорится в материалах суда, 13 октября полиция открыла дело по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса, передают Українськi Новини.

В ходе проведения осмотра места происшествия 12 октября правоохранителями было зафиксировано блокирование входа на крышу дома путем установки металлических дверей, что делает невозможным доступ других жильцов дома к крыше, чердаку и лифтовым шахтам, которые являются общей собственностью жильцов дома.

Читайте такжеСкандал с "курятником" в центре Киева: хозяева стройки решили засудить ГончарукаПрокуратура установила, что владелица квартиры №11 Елена Пичугина незаконно начала строительство этажа мансарды. Каких-либо разрешительных документов она не получала.

16 октября следствие признало квартиру Пичугиной, а также чердак, крышу и надстройку вещественными доказательствами. Прокуратура также попросила суд наложить арест на эти помещения.

Напомним, ранее Шевченковское управление полиции начало уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.