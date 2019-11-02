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Суд арестовал "курятник" на крыше здания в центре Киева

2 ноября 2019, 14:25

Владелица квартиры незаконно начала строительство этажа мансарды.

Скворечник, курятник, Киев
Владелица квартиры незаконно начала строительство этажа мансарды / @kyivnist

Шевченковский районный суд Киева арестовал чердак и крышу здания, выходящего фасадом на Майдан Незалежности, на улице Софиевской 1, где ранее заметили надстройку на крыше.

Как говорится в материалах суда, 13 октября полиция открыла дело по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса, передают Українськi Новини.

В ходе проведения осмотра места происшествия 12 октября правоохранителями было зафиксировано блокирование входа на крышу дома путем установки металлических дверей, что делает невозможным доступ других жильцов дома к крыше, чердаку и лифтовым шахтам, которые являются общей собственностью жильцов дома.

Читайте такжеСкандал с "курятником" в центре Киева: хозяева стройки решили засудить ГончарукаПрокуратура установила, что владелица квартиры №11 Елена Пичугина незаконно начала строительство этажа мансарды. Каких-либо разрешительных документов она не получала.

16 октября следствие признало квартиру Пичугиной, а также чердак, крышу и надстройку вещественными доказательствами. Прокуратура также попросила суд наложить арест на эти помещения.

Напомним, ранее Шевченковское управление полиции начало уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Киев стройка крыша Майдан Незалежности
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