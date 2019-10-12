"Мэр в доле го*ностроев": на Майдане историческое здание изуродовали "курятником"

В самом центре Киева, на крыше дома по адресу улица Софиевская 1/2, который выходит фасадом на Майдан Незалежности, неизвестные возводят пристройку.

Судя по опубликованным фото, строители уже успели возвести две стены будущей постройки. Ее размеры и назначение пока остаются неизвестными.

Отметим, что новость уже вызвала бурное обсуждение в Сети, а на опубликованные фото отреагировали в Киевской городской госадминистрации.

"Перестройки капитальных сооружений - это полномочия ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины - Ред.). Обратим их внимание на этот вопиющий факт", - написал в Facebook директор Департамента городского благоустройства КГГА Андрей Фищук.

В свою очередь пользователи выразили свое возмущение из-за вопиющего самостстроя в центре Киева:

"МАФ на даху будинку - вже в Україні", "Сам собі архітектор", "300 м. від мерії? Слідкують мабуть чудово, за ситуацією. Перевіряючі органи не побачили...а може не вбачають...", "Еще один курятник надстраивают. Бомж-стайл. Ни в одной столице Европы нет застекленных балконов в разных стилях, всяких пристроек, надстроек и т.д., - это удел трущеб", "Как же достали уже эти хапуги. Но наш мер, судя по всему, в доле во всех таких го*ностроях, хотя он и говорит, что якобы киевлянин", - прокомментировали пользователи увиденное.