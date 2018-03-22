В Раде определились, как узаконить самострой в Украине

Рада разрешила провести легализацию самостроев до 31 декабря 2018 года.

За узаконивание объектов строительства, построенных без разрешения, проголосовали 276 нардепов.

Согласно законопроекту №3696, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года:

индивидуальные (усадебные) жилые дома,

садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м,

хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м,

а также здания и сооружения сельскохозяйственного назначения – построенные до 12 марта 2011 года.

В то же время право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

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