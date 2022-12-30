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Дали время укрепить ВСУ: Олланд откровенно высказался о Минских договоренностях

30 декабря 2022, 12:32
С 2014 года Украина укрепила свою военную позицию, подчеркнул экс-президент Франции.
Путин, Меркель, Олланд, Берлин
Франсуа Олланд принимал участие в Минских переговорах / kremlin.ru

Бывший президент Франции Франсуа Олланд рассказал обстоятельства заключения так называемых Минских соглашений в 2014 году.

"С 2014 года Украина укрепила свою военную позицию. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Она была лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность. Таким образом, время, которое Путин считал для себя достоянием, действительно оказался возможностью для украинцев", - подчеркнул он в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, геополитическая ситуация после 2014 не была благоприятной для Украины. Он также пояснил, что Западу была важна передышка, чтобы предотвратить дальнейшие попытки России. Французский политик отметил, что Минские договоренности мешали Путину полностью захватить Донбасс.

"Путин принял Нормандский формат, требовавший от него регулярной отчетности о прогрессе, которого можно достичь в выполнении Минских соглашений. Даже если мы видели, что было явное нежелание, все равно был диалог. Начиная с 2017-2018 годов этот нормандский формат был на последнем этапе. Потому что, с одной стороны, украинская сторона видела, что российские угрозы стали более четкими (а Москва не хотела мира). С другой стороны, Владимир Путин начал уставать от этой договоренности, поскольку она помешала ему продвинуться к желаемому полному завоеванию Донбасса … Минские договоренности и прекращение вытекающего из них огня не позволили расширить контролируемую сепаратистами территорию. Это одно из их преимуществ", - добавил Олланд.

Заявление Меркель о Минских соглашениях

Ранее Ангела Меркель сказала о том, что ее позиция по Украине на мирных переговорах в Минске дала Киеву время, чтобы лучше защититься от российских военных. Сейчас это более сильная, более устойчивая страна. Тогда, уверена она, Украина была бы разгромлена войсками Путина.

Меркель сказала, что не жалеет о том, что оставила свой пост в декабре, поскольку чувствовала, что ее правительство не смогло достичь прогресса не только в российско-украинском кризисе, но и в конфликтах в Молдове, Грузии, Сирии и Ливии, до которых была привлечена Россия.

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