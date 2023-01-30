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"Дальше война будет бессмысленной": Жданов назвал основную цель для ВСУ

30 января 2023, 08:41
Олег Жданов назвал условия, при которых политически Россия просто проиграет эту войну.
Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов, Владимир Путин / скриншот YouTube

Россия может потерпеть политическое поражение в войне против Украины при условии, если украинские войска начнут наступать на побережье Азовского моря, лишать РФ пробитого из Крыма сухопутного коридора, Северо-Крымского канала и освободят Запорожскую атомную электростанцию.

Тогда для политической верхушки РФ дальше война России и Украины будет бессмысленна, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, главным направлением для удара ВСУ является азовское побережье.

"…причем в любом месте надо рассекать на две части группировку российских войск и выходить на побережье Азовского моря… это лишает Россию достижений этой военной кампании - сухопутный коридор минус, Запорожская атомная и Северо-Крымский канал… Политически Россия просто проиграет эту войну, дальше война бессмысленна именно для политической верхушки России…", - заявил Жданов.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что новое западное вооружение позволит ВСУ перейти в наступление в Запорожской области к берегу Азовского моря, чтобы перерезать России сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Также сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что оккупант Россия укрепляет свои линии "обороны" в захваченном Крыму. Россияне готовятся к наступлению ВСУ. По словам Скибицкого, украинской армии для успешной операции понадобятся боеприпасы.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
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