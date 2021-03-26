Данилов призывает отказаться от русского языка из-за Путина

В СНБО предупредили русскоязычных украинцев об опасности.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия выбрала для себя путь "защиты" не россиян, а русскоязычных, и если в Украине будут говорить по-русски, это может быть потенциально опасно.
"Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет "защищать" тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет", — заявил Данилов в интервью НВ.
По мнению секретаря СНБО, у России — свои "имперские прихоти".
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"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только русская "империя". Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы и всех стран в окружении Российской Федерации", — сказал Данилов.
Как ранее сообщал Главред:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. По его словам нарратив Донбасса навязывает страна-агрессор.
- Представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия фактически запустила процесс интеграции ОРДЛО в РФ, однако юридически присоединять Донбасс не будет.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.