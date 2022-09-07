Десантники ВСУ удачно поохотились на российских "Грачей": Су-25 превратились в металлолом

ВСУ, российский самолет / скриншот

Украинские десантники за сутки они уничтожили 2 вражеских штурмовика Су-25 "Грач".

Как сообщили в "Десантно-штурмовыш войсках ВСУ", удары по вражеских самолетах были нанесены из ПЗРК "Игла".

"В одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач". Они были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино. Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины.

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