Дипломат объяснил, имеет ли Украина право бить по территории РФ

Владимир Огрызко объяснил, имеет ли Украина право бить по территории РФ / Фото УНИАН

Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора РФ, если Киев знает, что там есть вооружение, которое используется против Украины. Согласно 51-й статье Устава ООН, мы имеем абсолютное право на самооборону. Таким образом, нанесение таких ударов по территории РФ не является нападением на иностранное государство – это защита от нападения этого государства.

Об этом заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата на Главреде.

"Если Россия наносит удары по территории Украины, то, извините, на войне как на войне. То есть если русские могут убивать тысячи невинных людей в Украине, если они могут бомбить украинские города, уничтожать и стирать их с лица земли, если они могут бомбить больницы, то это нормально? А мы не можем нанести удар, например, по аэродрому под Воронежом, чтобы в воздух не поднялась очередная эскадрилья и не начала бомбить украинские города? Почему мы должны ставить вопрос таким образом? Не мы же на Россию напали, правда? Наши действия – это защита от агрессии", - объяснил дипломат.

Огрызко добавил, что семь определений агрессии были прописаны еще в далеком 1974 году в резолюции Генеральной Ассамблеи.

"Все, что делает Россия, вроде списано с этой резолюции. Поэтому мы имеем полное право на самооборону, а, следовательно, и наносить по территории противника удары для того, чтобы он не нападал больше на нас", - считает Огрызко.

Как сообщал Главред, Владимир Огрызко заявил, что Крымский мост должен быть разрушен, и чем скорее это произойдет - тем лучше. По его словам, с военной точки зрения уничтожение Крымского моста имеет принципиальное значение, потому что через него и аннексированный полуостров идут поставки вооружения на весь украинский оккупированный Юг.

Отметим, США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для реактивных систем залпового огня HIMARS, несмотря на запросы Киева. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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