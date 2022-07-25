Дипломат объяснил, имеет ли Украина право ударить по Крымскому мосту

Владимир Огрызко высказался о необходимости разрушения Крымского моста / Фото УНИАН

Крымский мост должен быть разрушен, и чем скорее это произойдет - тем лучше. Такое мнение озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата на Главреде.

По его словам, Донбасс и Крым – это территория Украины, согласно международному праву. То, что Россия объявила их своими, ничего не значит.

"Нам надо четко и ясно определиться – мы признаем право России на Крым или нет. Если нет, то ответ на вопрос о применении оружия по объектам в Крыму очевиден", - отметил дипломат.

Огрызко добавил, что с военной точки зрения уничтожение Крымского моста имеет принципиальное значение, потому что через него и аннексированный полуостров идут поставки вооружения на весь украинский оккупированный юг.

"Если не будет Крымского моста и ликвидируется военно-морская база в Севастополе и других городах Крыма, то исчезнет угроза для украинского юга. Тогда у России не будет возможности сдерживать наступление ВСУ. Тогда освобождение наших южных территорий, включая Крым, становится абсолютно реалистичным. Поэтому у меня нет сомнения – такие удары должны быть нанесены, и чем быстрее, тем лучше", - сказал Владимир Огрызко.

Может ли Украина разрушить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина должна уничтожить Крымский мост, по которому РФ перебрасывает оружие и подкрепление своим войскам. По словам Жданова, если эта артерия будет перерезана, то Крым становится "логистической ловушкой".

Бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко сделал заявление о том, что Украина может уничтожить Крымский мост. Но для этого потребуется подходящий момент. По его мнению, время для ударов по эстакаде и военному арсеналу РФ в захваченном Приднестровье еще не пришло.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Тем временем, российские оккупанты так боятся удара со стороны Вооруженных сил Украины, что значительно усилили противоракетную оборону Крымского моста. В Сети появились кадры, на которых видны возле важной для РФ переправы пирамидальные отражатели, которые используют для отвода ракет.

Другие новости: