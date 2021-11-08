Замдиректора Львовского исторического музея Юрий Силецкий уехал из дома и исчез, его нашли мертвым

Юрий Силецкий выехал из дома и не вернулся / Фото Facebook Lesia Harasym

Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого, который накануне уехал из дома и не вернулся, нашли мертвым.

Об этом вечером 7 ноября в Facebook сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим.

Тело мужчины обнаружили в автомобиле. На месте работали следователи. Больше информации правоохранители обещают обнародовать в понедельник, уточняет ZAXID.NET.

38-летний Юрий Силецкий выехал из дома в Винниках в направлении Тернополя в субботу, 6 ноября, около 13:00. С тех пор мужчина перестал выходить на связь, а на следующий день его объявили в розыск.

Силецкий окончил исторический факультет ЛНУ им. Ивана Франко. Работал заместителем директора по музейному развитию во Львовском историческом музее. У него остались жена и двое детей.

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Как сообщал Главред, в Берлине нашли мертвым сотрудника посольства Российской Федерации в Германии.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства и добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.

Посольство России в Германии не комментирует гибель сотрудника диппредставительства "по этическим причинам".

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