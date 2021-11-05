В Берлине нашли мертвым российского дипломата-шпиона: всплыли неожиданные детали

В Германии нашли мертвым дипломата из РФ / pixabay

В Берлине нашли мертвым сотрудника посольства Российской Федерации в Германии.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства в Берлине, пишет Интерфакс.

Он добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.

Посольство России в Германии не комментирует гибель сотрудника диппредставительства "по этическим причинам", заявили журналистам в диппредставительстве.

Изначально о гибели сотрудника посольства со ссылкой на собственные источники опубликовал немецкий журнал Spiegel. Предположительно мужчина выпал из окна многоэтажного здания, входящего в посольский комплекс.

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"35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ", - пишет журнал.

Что известно о погибшем россиянине

Как пишет The Insider, погибшим оказался Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

"Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы". - говорится в сообщении.

/ theins.ru

Труп обнаружили еще в 7:20 утра, еще 19 октября. Но информация о его гибели дипломата, по понятным причинам, всплыла только сейчас.

Как уточняет Telegram-канал Погляд Приходька, после Революции Достоинства, Председатель СБУ Валентин Наливайченко обвинил Алексея Жало в подготовке снайперов, которые расстреливали нас на Майдане 18-20.02.2014.

Уточняется, что группа российских снайперов, которых готовил Жало-старший, базировалась в здании СБУ.

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