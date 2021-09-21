ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

Александр Литвиненко / Reuters

Российские власти ответственны за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Такое постановление вынес Европейский суд по правам человека.

ЕСПЧ считает, что Россия также не провела надлежащего расследования для поиска виновных в гибели господина Литвиненко. С иском в суд обратилась вдова Литвиненко Марина (сейчас она носит фамилию Картер) Более того, суд присудил ей выплату 100 тысяч евро компенсации.

Жалоба была направлена в суд 21 мая 2007 года, ее рассмотрение приостанавливалось на время британского расследования (с 16 декабря 2014 до 8 марта 2016 года). В постановлении на сайте ЕСПЧ говорится, что было установлено "наличие веских доказательств" того, что к отравлению причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Суд считает, что они "действовали как агенты российского государства".

ЕСПЧ также заявил, что российские власти не сумели предоставить удовлетворительное и убедительное объяснение убийству или опровергнуть материалы британского следствия.

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Напомним, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший политическое убежище в Великобритании, в 2006 году скончался в Лондоне от отравления полонием-210, после того как выпил чаю в лондонской гостинице "Миллениум". Расследование британских правоохранителей установило, что к этому преступлению причастны нынешний депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун. В январе 2016 года британские следователи представили итоги своего расследования, согласно которым убийство 43-летнего Литвиненко, "вероятно, было одобрено" Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун.