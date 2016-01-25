Обозреватель о реакции мировых СМИ дело на Литвиненко: демонизация Путина состоялась

То, что Лондонский суд признал президента РФ Владимира Путина причастным к гибели экс- сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а мировые СМИ распространили эту информацию, а также уличили хозяина Кремля в педофилии, дав броские заголовки, свидетельствует о том, что произошла демонизация Путина.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Конечно, будем следить за развитием истории с изменениями в Конституцию. Посмотрел, кто выступает против — значит хорошие сапоги, нужно брать", — шутит политический эксперт.

" Все последние дни (после выхода репорта по убийству Литвиненко) интенсивно наполнялась наш четвертая информационно- пропагандистская корзина. Все центральные западные газеты выходили с убийственными заголовками и статьями. Демонизация клиента состоялась и можно вводить дополнительные санкции, начинать потихоньку процесс выдворения России из Совбеза ООН (Германия, например, очень хочет туда попасть), лишения права на проведение ЧМ- 2018 и т.д.", — рассказал обозреватель.

- В Люблине сегодня министры обороны трех стран откроют штаб совместной военной бригады Польши, Украины и Литвы. Поздравляем, "Речь Посполитая", — подытожил политолог.

Напомним, ранее Олег Пономарь заметил, что доклад по делу Литвиненко, ставит жирный крест на его политической карьере Путина.