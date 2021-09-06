Агент ФСБ в Киеве: в Bellingcat нашли неожиданный след в деле об убийстве Шишова

Виталий Шишов / t.me/beldomua

Детали расследования убийства главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова раскрыл создатель ресурса Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, есть некоторые детали между передвижениями Виталия Шишова и агента ФСБ, сообщает Euroradio.

Журналист-расследователь также обратил внимание на то, что существуют параллели с еще одной смертью в Беларуси.

"Есть параллели между передвижениями Шишова и агента ФСБ, который работал в Украине. Но этого мало, чтобы выдвинуть обвинения", - добавил Грозев.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.