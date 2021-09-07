ФСБ и ГРУ – террористы: в Раде готовят удар по силовикам РФ

Силовиков РФ предложили признать террористами / "Прямий"

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении украинского парламента к Совету безопасности ООН о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

Соответствующий проект постановления № 6001 зарегистрирован в Верховной Раде во вторник, сообщается на сайте парламента.

Отметим, что инициаторами постановления стали народные депутаты из фракции Слуга народа, а также группы За будущее.

Добавим, что текст проекта постановления пока не обнародован.

Напомним, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ увезли в неизвестном направлении Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.Ахтемова и Джелялова подозревают в попытке совершить диверсию на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.

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6 сентября Одаманову и Усеинову так называемый "суд" в оккупированном Крыму назначил по две недели админареста за "неподчинение" полиции.

Джелялова "Киевский районный суд" арестовал на два месяца - до 4 ноября.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что оккупационная власть в России по политическим мотивам преследует 93 крымских татар, 36 из них уже осуждены, 42 - находятся под следствием.