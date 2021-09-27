Сутки искали полиция и волонтеры: в Полтавской области в овраге нашли мертвым 19-летнего парня

Парня нашли мертвым / Нацполиция

В Полтавской области в Миргородском районе в понедельник, 27 сентября, нашли мертвым 19-летнего парня, которого сутки разыскивали.

Как рассказали в Нацполиции Полтавской области, 19-летний житель села Шишаки исчез в ночь на 26 сентября.

"Его родные обратились в полицию. Юношу разыскивали сотрудники полиции, родные, друзья, неравнодушные жители Шишацкого теробщин, местные активисты и волонтеры", - говориися в сообщении.

Парня ориентировочно в 15:00 нашли мертвым в овраге в лесополосе.

На его теле не было признаков насилия.

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В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Как ранее сообщали, в Донецкой области в селе Никольское произошла страшная трагедия. Мать обратилась в полицию и сообщила об исчезновении малолетних дочери и сына. Впоследствии их нашли в старом сундуке без признаков жизни.