В Украине официально презентовали цифровые паспорта: опубликовано видео

В Украине полноценно заработали цифровые паспорта - в формате приложения Дія.
В Украине презентовали цифровой паспорт - в формате мобильного приложения Дія.
"В начале февраля презентовали "Дія" с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии "Государство в смартфоне", прошло лишь два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг - представляем цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, теперь доступны в приложении", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам чиновников из Министерства цифровой трансформации в приложении Дія украинцы дополнительно смогут заполнять свой профиль: идентификационный код, номер автомобиля и т.д.
На данный момент в Дії доступны такие опции цифрового паспорта:
- покупка билетов на самолет и поезд;
- использование почтовых услугам;
- проведение банковских операций;
- подтверждение возраста и личности в правоохранительных органах;
- получение медицинские услуги;
- регистрация в отелях;
- удаленная работа с Центрами оказания государственных услуг;
- прохождение в административные здания;
- возвращение денег при возврате товара.
Напомним, ранее, 15 апреля 2020 года, согласно решению Кабинета министров, украинцы получили возможность не использовать стандартные паспорта, а пользоваться их электронными аналогами в приложении Дія.