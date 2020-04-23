В Украине официально презентовали цифровые паспорта: опубликовано видео

Электронный паспорт в приложении Дія / Минфцифровой трансформации

В Украине презентовали цифровой паспорт - в формате мобильного приложения Дія.

"В начале февраля презентовали "Дія" с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии "Государство в смартфоне", прошло лишь два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг - представляем цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, теперь доступны в приложении", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам чиновников из Министерства цифровой трансформации в приложении Дія украинцы дополнительно смогут заполнять свой профиль: идентификационный код, номер автомобиля и т.д.

На данный момент в Дії доступны такие опции цифрового паспорта:

покупка билетов на самолет и поезд;

использование почтовых услугам;

проведение банковских операций;

подтверждение возраста и личности в правоохранительных органах;

получение медицинские услуги;

регистрация в отелях;

удаленная работа с Центрами оказания государственных услуг;

прохождение в административные здания;

возвращение денег при возврате товара.

Напомним, ранее, 15 апреля 2020 года, согласно решению Кабинета министров, украинцы получили возможность не использовать стандартные паспорта, а пользоваться их электронными аналогами в приложении Дія.