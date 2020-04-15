В Украине стал законным паспорт в смартфоне

Паспорт можно отныне с собой не носить / Фото: пресс-служба МВД Украины

По решению Кабинета министров украинцы могут оставлять дома паспорта и пользоваться электронными аналогами в приложении Дія, которые официально признаны цифровыми аналогами бумажных документов.

"Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении Дія. Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее", - сообщило министерство цифровой трансформации Украины в Facebook.

Как отметили в ведомстве, обладатели старых бумажных паспортов, которые не оформили ID-карту, могут загрузить в Дію зарубежный биометрический паспорт. Он позволит в случае необходимости заверить личность и предоставляет те же права, как и бумажный паспорт на территории Украины.

Электронные паспорта в смартфоне можно использовать для удостоверения личности в случае требований полиции, предъявлять при получении посылок, писем и при приобретении алкоголя или табака для подтверждения достижения совершеннолетия.

Читайте такжеВ Кабмине показали варианты интерфейса "паспорта в смартфоне"По завершении карантина е-паспорта также будут полезными: во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом и во время медицинского обслуживания и банковских операций; при получении административных услуг.

По данным министерства, Украина является первым в мире государством с возможностью пользоваться цифровым паспортом и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

Уточняется, что на сегодняшний день приложение Дія загрузили 2,1 млн украинцев.

Как ранее сообщалось, в Украине запустили мобильное приложение, которое поможет контролировать соблюдение гражданами обсервации и самоизоляции.

Напомним, в Национальном банке Украины разработали механизм идентификации личности клиента удаленно, что позволит открывать счета и производить другие операции на расстоянии.