В Украине создали интерактивную карту дорог

Заработала интерактивная карта дорог / Фото: Facebook/Министерствj цифровой трансформации

Укравтодор запустил в Украине интерактивную карту дорог, на которой показаны запланированные для ремонта участки.

"Карта доступна на портале https://map.ukravtodor.gov.ua. Граждане могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и т.п.", - сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Facebook.

Портал регулярно обновляют через информацию от дорожных служб, данные гидрометцентра, системы Weigh-in-motion, дорожных средств контроля (лидара, сканеров, камер), GPS-трекеров в технике подрядчиков и обращения граждан о ситуации на дорогах.

Позже карта будет доступна в приложении Дія. Также пользователи могут сообщать о проблемах, которые мешают движению и комфортному проезду.

Однако пользователи в комментариях отметили, что пока интерактивная карта эффективно не работает.

"Карта доступна на портале! Это очень хорошо! Ездить тоже будем на портале?", "Запущена интерактивная карта бездорожья", "Ага, оставил заявку на большую яму, фото и видео оставил в заявке, на следующий день пишет, что заявка решена, а яму не залатали - тогда для чего и интерактивная карта если автодор не будет заниматься латанием ям? "," Интересно как будет выглядеть на этой карте дорога Кривой Рог - Николаев? "," Не работает "," Виртуальная реальность", - отметили пользователи в комментариях.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о привлечении кредитных денег для Укравтодора. Так, на строительство дорог планируют направить 19,5 миллиарда гривен.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал Большое строительство с 1 марта.