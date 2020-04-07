Заработало приложение контроля карантина, за отказ им пользоваться будут штрафовать

Заработало мобильное приложение контроля карантина, за отказ им пользоватся — штраф / УНИАН

В Украине запустили мобильное приложение, которое поможет контролировать соблюдение гражданами обсервации и самоизоляции. Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, неиспользование такого приложение будут приравнивать к нарушению карантинного режима, что влечет за собой штраф.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - сказал Федоров.

Министр отметил, что сегодня есть три целевые аудитории приложения:

люди, которые вернулись из-за границы и должны пройти обсервацию;

те, кто заболел, и находится на домашнем лечении;

люди у которых подозрение на заболевание коронавирусом.

Также в Минцифры сообщили о том, что в приложении "Дія" будет доступен сервис push-сообщений, в которых будет информация о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу в Украине.

Читайте такжеЧем заняться на карантине - новый челлендж захватил УкраинуС помощью сервиса украинцы смогут узнать о решениях правительства относительно введения ограничивающих мер и условий карантина. Кроме того, в приложении будут доступны практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от инфицирования.

Кроме того, как заявил на во время брифинга сказал мэр столицы Виталий Кличко, за нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева взыскали 91 тыс. 800 гривен. По словам мэра, в Киеве правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

"На сегодня уже составили 574 админпротокола, в бюджет взыскали 91 тыс. 800 гривен. Также возбудили одно уголовное производство за поставление лица в опасность заражения вирусом и 3 уголовных производства за нарушение карантинных ограничений", - сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что 3 апреля Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса Covid-19.Таким образом, с 6 апреля украинцам запретили находиться в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельной).

Напомним, опасная уханьская зараза штурмует столицу Украины. По состоянию на 7 апреля в Киеве заразились 279 людей.