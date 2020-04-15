Нацбанк разрешил банкам открывать счета по видеосвязи

Клиенты банка смогут открыть счет удаленно / Фото pixabay.com

В Национальном банке Украины разработали механизм идентификации личности клиента удаленно, что позволит открывать счета и производить другие операции удаленно.

"Скоро для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе разработали несколько вариантов идентификации клиентов удаленно. Первый – идентификация с помощью видеозвонков. Второй – упрощенный вариант, который предусматривает, что клиенты смогут идентифицировать себя с помощью электронных подписей или сканирования чипа ID-карты или паспорта. По более простому сценарию будут обслуживаться клиенты, которые по каким-то причинам не могут настроить видеоконференцию.

Открытые удаленным способ счета, впрочем, будут иметь ряд ограничений. В частности, общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тысяч гривен в месяц и 400 тысяч гривен в год, а общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тысяч гривен.

Изменения в работе банков вступят в законную силу с 28 апреля 2020 года.

Как ранее сообщалось, пенсионеры получат одноразовые доплаты в связи с карантином из-за коронавируса, которые пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередном обращении к согражданам в связи с эпидемией коронавируса рассказал о социальных инициативах.