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"До ноября-декабря этого года": генерал назвал условия освобождения всех захваченных территории

14 сентября 2022, 17:26

Всего генерал армии Украины Николай Маломуж назвал два сценария, по которым может продолжаться война против России.

Маломуж войска Украина
Маломуж войска Украина / Коллаж Посольство США в Украине, Главред

Война в Украине может закончиться до конца этого года, а может затянуться до весны 2023.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж объяснил в интервью Главреду, что в первую очередь, следует учитывать наличие ресурсов у РФ и Украины.

"Мы сегодня сгенерировали более миллиона человек – военнослужащих и представителей силовых структур, что является чрезвычайно мощным резервом, который уже прошел подготовку, боевое слаживание, обучение за рубежом.

"Учитывая это, мы формируем позиции для освобождения территорий. Херсонское и харьковское направления – это два определяющих направления, которые будут стратегическими в течение двух месяцев. У нас мощные военные части, мотивированный личный состав, новейшие вооружения и техника, которая обесценивает то преимущество противника, что было раньше – с ракетными комплексами, Ураганами, Градами, Смерчами, дальнобойными гаубицами", - пояснил генерал.

Маломуж подчеркнул, что так у нас складывается либо паритет, либо преимущество над врагом.

"Поэтому мы можем мощно сработать и на Харьковщине, выбив оттуда врага полностью, а также на Херсонщине, где можем обесценить все ресурсы врага. Мы сейчас наносим мощные удары по резервам, которые подтягивает РФ, коммуникациям, складам. Сегодня мы можем наносить удары новейшими ракетными комплексами по огневым средствам, которые ранее русские использовали против наших войск", - отметил генерал.

По его словам, если мы освободим Херсонщину и Харьковщину, то перспектив на запорожском направлении у врага не будет никаких. В частности, мы можем провести очень мощную контрнаступательную операцию в Мелитополе и освободить этот город и всю оккупированную часть Запорожской области.

"В течение двух-трех месяцев мы можем освободить большинство территорий и выйти на позиции 24 февраля, когда Россия начинала свою агрессию. Если противник будет отступать не просто по отдельным регионам, а будет сдаваться в плен или активно отступать, или будет в панике, у нас будет перспектива освобождения всех территории до ноября-декабря этого года", - подчеркнул генерал.

По его словам, этот оптимистичный сценарий сегодня приоритетный, он и сыграет.

"Если же Россия подтянет новые ресурсы (а она будет пытаться собрать последнее, что у нее есть, и бросить в бой, потому что это последний ее шанс захватить хотя бы Донецкую область), все затянется до весны 2023 года. Нам следует готовиться к обоим вариантам – и к активному освобождению территорий, и к затяжной войне, о чем говорил Залужный в статье", - подытожил Маломуж.

Напомним, количество населенных пунктов, которые уже удалось освободить украинским защитникам в Харьковской области, достигло 300.

В целом Вооруженные силы Украины по состоянию на это время уже деоккупировали на Харьковщине 3 800 квадратных километров территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Николай Маломуж
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