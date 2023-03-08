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Единого государства больше не будет: эксперт предсказал будущее России после войны

8 марта 2023, 10:27
Первыми претендентами на создание отдельных государств станут Ингушетия, Чеченская республика и Дагестан. Похожие процессы могут начаться и на Дальнем Востоке.
Развал России, Боровой, война
Развал России после войны в Украине может занять десятилетия - Боровой / Коллаж 93 ОМБР Холодный Яр, pixabay.com, Telegram

После проигрыша в войне с Украиной Россия, вероятно, перестанет существовать как государство. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации 1996-2000 годов Константин Боровой.

"Россия перестанет существовать как единое государство. Эти автономные процессы дезинтеграции принимают все более реалистичный характер. Речь пойдет о десятке новых государств, которые будут образованы на территории России. Часть из них будет демократическими, часть – имперскими, националистическими. Уже примерно ясно, что на юге, где доминируют такие имперские настроения, могут возникнуть государства, которые себя назовут "российскими империями". Будем надеяться, что у них не будет ядерного оружия, чтобы доказывать всему остальному миру свое имперство", - говорит Боровой.

По его словам, на территории нынешней России будет много национальных государств. В частности, первыми претендентами на создание отдельных государств, по мнению Борового, станут Ингушетия, Чеченская республика и Дагестан. Похожие процессы могут начаться и на Дальнем Востоке.

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"В свое время довольно эффективные разговоры шли о создании Уральской демократической республики. Тогда был губернатором Россель, они не хотели кормить коммунистические регионы. Кстати, очень много коммунистических регионов, в которых доминируют этатистские настроения. Они, безусловно, начнут пытаться строить коммунизм. Поскольку это не будет получаться, они будут пытаться бороться со своим окружением, с другими регионами. Возможно, это будет причиной конфликтов и гражданских войн", - отмечает Боровой.

И добавляет, что создание подобных государств может стать проблемой, которую придется решать не только гражданам России, но и окружению РФ – Китаю, Японии, США, европейским государствам. Вследствие этого начнется сложный переходный процесс, который займет несколько десятилетий, если не столетие.

Ранее военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде заявил, что после военного поражения в Украине страна-агрессор Россия распадется по Уральскому хребту на две части – азиатскую и европейскую. В то же время управлять ее развалом будет Китай.

"Распад России по Уральскому хребту явно заметен. Скорее всего, сейчас как раз и прорабатывается план развала России, как минимум, на две части – азиатскую и европейскую", - рассказал эксперт.

Также, по мнению бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, в РФ не стоит рассчитывать на "народную" революцию снизу.

"Я не возлагаю особых надежд на народную революцию в России. К сожалению, это забитое стадо, которое гордо называется "русским народом" и на коленях благодарит Владимира Владимировича, не способно на самоуважение и понимание своей роли, у него абсолютно отсутствует чувство достоинства. Поэтому надеяться, что это стадо способно восстать, не стоит. Ставку лучше делать на те группы людей, которые называются российской элитой", — заявил он в ходе чата в Главреде.

Развал России после войны в Украине - новости:

Константин Боровой развал россии
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