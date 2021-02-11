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Экс-глава КСУ объяснил, что грозит отстраненному Тупицкому

11 февраля 2021, 14:58
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Как утверждает прежний глава КСУ Станислав Шевчук, дело против Александра Тупицкого вполне очевидно, равно как и грозящий ему размер наказания.

Тупицкий
Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

Отстраненному руководителю Конституционного суда Украины (КСУ) Александру Тупицкому грозит тюремное заключение, поскольку он, продолжая исполнять служебные обязанности, присваивает властные полномочия. Такое мнение в эфире Обоз-ТВ высказал десятый глава КСУ Станислав Шевчук. "Его полномочия должен выполнять заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый или старший по возрасту судья, которым является Виктор Кривенко. Определенное наказание, лишение свободы, кажется, до 5 лет, если брать эту статью. Но, насколько я знаю, идет расследование и по другим статьям. Пока статьи средней сложности", – сказал он.

Шевчук утверждает, что делом Тупицкого будет заниматься суд общей юрисдикции и обычный уголовный суд. И он, изображая бурную деятельность на посту главы КСУ, прямо нарушает закон.

"Он продолжал осуществлять полномочия председателя после указа президента о его отстранении. Это называется присвоением властных полномочий. После того как вышел указ президента 29 декабря 2020, господин Тупицкий не может выполнять полномочий ни судьи, ни председателя. Поэтому дополнительно открыто уголовное производство", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

Конституционный кризис в Украине и отстранение Александра Тупицкого – что нужно знать

Конституционный суд в конце октября 2020 года признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов судьями, депутатами и чиновниками.

Позже КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть их реестр.

После этого Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях. Позже было возобновлено полноценное функционирование НАПК.

В конце декабря того же года Александра Тупицкого вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода (находится в Донецкой области).

Тупицкий не явился на вызов, и Офис генпрокурора попросил президента временно отстранить его от исполнения служебных обязанностей. Украинский лидер отстранил Тупицкого своим указом.

В КСУ считают, что глава государства не имел права отстранять Тупицкого. Судья КС Игорь Слиденко утверждал, что Тупицкий будет продолжать ходить на работу и исполнять свои обязанности. Потом Тупицкий пытался попасть на рабочее место.

Конституционный Суд новости Украины Александр Тупицкий
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