Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ

Судья, отстраненный от исполнения обязанностей главы Конституционного суда, исполняет свои обязанности дома.
Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Украины, работает удаленно.
Тупицкий исполняет свои обязанности дома, поскольку в кабинет его не пускают сотрудники Управления госохраны Украины, и получает зарплату в полном объеме, сообщили в КСУ, отвечая на запрос Укринформа.
В запросе отмечается, что после отстранения Тупицкий не лишился статуса судьи КС.
"...учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, ...указ президента Украины не имеет следствием отстранение Тупицкого... от должности главы Конституционного Суда Украины", – отметили в КСУ.
Конституционный кризис в Украине и отстранение Александра Тупицкого – что нужно знать
- Конституционный суд в конце октября 2020 года признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов судьями, депутатами и чиновниками.
- Позже КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть их реестр.
- После этого Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях. Позже было возобновлено полноценное функционирование НАПК.
- В конце декабря того же года Александра Тупицкого вызывали в Офис генпрокурора для вручения подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода (находится в Донецкой области).
- Тупицкий не явился на вызов, и Офис генпрокурора попросил президента временно отстранить его от исполнения служебных обязанностей. Украинский лидер отстранил Тупицкого своим указом.
- В КСУ считают, что глава государства не имел права отстранять Тупицкого. Судья КС Игорь Слиденко утверждал, что Тупицкий будет продолжать ходить на работу и исполнять свои обязанности. Потом Тупицкий пытался попасть на рабочее место.
- Ранее СМИ писали, что в 2020 году Тупицкий в месяц получал в среднем зарплату в размере свыше 300 тысяч грн.
Автор: Екатерина Присяжнюк