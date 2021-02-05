Отстраненный Зеленским Тупицкий работает удаленно и получает полную зарплату – КСУ

Александр Тупицкий работает в КСУ дистанционно и получает полную зарплату / Скриншот

Александр Тупицкий, которого президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Украины, работает удаленно.

Тупицкий исполняет свои обязанности дома, поскольку в кабинет его не пускают сотрудники Управления госохраны Украины, и получает зарплату в полном объеме, сообщили в КСУ, отвечая на запрос Укринформа.

В запросе отмечается, что после отстранения Тупицкий не лишился статуса судьи КС.

"...учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, ...указ президента Украины не имеет следствием отстранение Тупицкого... от должности главы Конституционного Суда Украины", – отметили в КСУ.

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