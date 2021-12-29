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Экс-замминистра образования Гарбарук объяснил свое увольнение после скандала с нарядом помощницы

29 декабря 2021, 23:25
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Бывший чиновник отметил, что ушел по собственному желанию.

Игорь Гарбарук объяснил свое увольнение / facebook.com/igor.garbaruk

Бывший заместитель министра образования Игорь Гарбарук объяснил, почему решил написать заявление об отставке.

Экс-чиновник напомнил, что написал заявление по собственному желанию, потому что, по его мнению, чиновник "несет ответственность не только за себя, а и за своих подчиненных".

По его словам, это абсолютно нормальная европейская практика, которой он придерживается.

"Как у каждого человека, у меня был выбор. Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так, как я решил. Я искренне благодарю коллег из Министерства образования и науки Украины, а также коллег из других Министерств за все то, что нам удалось сделать вместе. Я искренне надеюсь, что постепенно в обществе будет сформирован институт репутации, и каждый политик и чиновник будет отвечать за свои слова и поступки с честью и достоинством", - написал Гарбарук в своем Facebook.

Напомним, 28 декабря Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который запомнился своим недавним визитом во Львов со своей помощницей.

Тогда внешний вид девушки тогда вызвал ажиотаж в Сети.

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Автор: Сергей Кущ
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