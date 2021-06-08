Эксперт объяснил, почему Северному потоку-2 не удастся уничтожить транзит газа через Украину

Украина не должна верить заявлениям Германии о транзите газа после запуска СП-2, - эксперт / Reuters

Заявления Германии о том, что после запуска газопровода Северный поток-2 транзит газа через территорию Украины будет сохранен, являются неискренней позицией. В Берлине неоднократно говорили о подобных вещах, однако объемы прокачки газа снижались. Если Россия полностью прекратит транзит через украинскую ГТС, то Киев будет терять до 2 миллиардов долларов в год. Однако поставки газа путем украинской трубы вряд ли полностью прекратятся, а газотранспортная система будет использоваться в пиковые для Европы периоды. Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал, что в ФРГ уже говорили о сохранении транзита газа через украинскую ГТС, однако это пустые заявления. Вопрос СП-2 зависел от Германии, и она сделала свой выбор.

"Мы уже неоднократно слышали от наших немецких партнеров, что будет сохраняться транзит — и когда строился "Северный поток", и "Северный поток-2". Но он не сохраняется. Это такая пророссийская политика со стороны Германии, когда они делают пустые заявления, только чтобы успокоить украинскую сторону. От Германии зависело - строить или не строить этот газопровод. Но она строила и в то же время заявляла, что будет поддерживаться транзит. Это двоякая и, на мой взгляд, неискренняя позиция, поэтому словам немецких лидеров доверия нет в этом вопросе", - объяснил эксперт.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Также он добавил, что в случае полного прекращения транзитных поставок газа через территорию Украины государство будет терять около 2 миллиардов долларов в год. Однако полностью транзит вряд ли прекратится, и украинская ГТС сыграет свою важную роль в нужный момент.

"Если Россия прекратит транзит, мы потеряем около 2 млрд долларов ежегодно. Я думаю, полностью транзит не прекратится, и наша ГТС будет играть роль балансирующей системы, будет поддерживать поставки газа в Европу в пиковые периоды. Самое большое потребление природного газа в Европе — это зимний период в первую очередь, а также в процессе ремонтных работ других газопроводов", - подчеркнул Владимир Омельченко.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей недавней встречи с американской делегацией призвал США и Евросоюз приложить максимальные усилия для остановки газопровода Северный поток-2. Глава государства уточнил, что российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности Украины.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев настаивает на подключении украинской стороны к переговорам США и ФРГ по вопросу СП-2. Для Украины российский трубопровод является стратегической проблемой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил ситуации, при которой СП-2 ждут новые проблемы при сертификации и страховании газопровода.

Российский политик Вячеслав Никонов сказал, что США могут осуществить попытку остановки Северного потока-2 уже осенью в том случае, если в Германии к власти придут противники реализации трубопровода – Партия зеленых.