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Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по Киеву

Дмитрий Видоменко
6 июня 2023, 01:35
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До активной фазы контрнаступления русские оккупанты будут пытаться держать украинцев в напряжении, говорит Михаил Самусь.
Ракета, Самусь
Оккупанты будут стараться бить по "центрам принятия решений" - Самусь / коллаж Главред, фото Armflot та скриншот из видео

Как минимум до начала активной фазы контрнаступления ВСУ русские оккупанты, по всей вероятности, будут продолжать наносить удары по Киеву.

Об этом в интервью Главреду заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Я думаю, что у них есть иллюзия того, что они могут каким-то образом ракетными ударами препятствовать подготовке к украинскому контрнаступлению. То есть как минимум до начала активной фазы наступления россияне будут пытаться наносить удары по Киеву, как они говорят по "центрам принятия решений", а также по логистике и военным объектам в других областях Украины. То есть это может быть и Запад, и Восток, и центр Украины. Хотя на востоке близко к линии фронта россияне и так наносят удары не ракетами, а используют авиацию. Суть в том, что до активной фазы россияне будут пытаться держать нас в напряжении, максимально используя свой ракетный потенциал. Как только начнется активная фаза, думаю, они прекратят удары, потому что у них будут совершенно другие заботы, и тогда начнут накапливать ресурсы. Для того, чтобы, возможно, попытаться несколькими массированными ударами перебить темпы наступления", – сказал он.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Смотрите на видео интервью Михаила Самуся Главреду:

Ракетный удар по Киеву

Напомним, оккупанты РФ резко активизировали атаки на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожен

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