Эксперт пояснил, как и когда развалится путинская вертикаль власти в России / ua.depositphotos.com

Путинская вертикаль власти будет крепкой очень долго, но потом в один момент рассыплется. Об этом в комментарии заявил эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий, сообщает портал "Новое время".

"Россия является очень централизованной системой, которой по большому счету нет альтернатив. Но, укрепляя вертикаль власти, Путин делает ее менее гибкой, но и более хрупкой. Поэтому она будет выглядеть крепкой до последнего дня, а затем в один момент рассыплется", — уверен эксперт.

Как говорит Глебовицкий, последствия такого шага предсказать крайне трудно.

"Мне кажется, что те субъекты федерации, которые имеют больше возможностей, попытаются удержать контроль на своей территории, но таких территорий очень немного, это преимущественно европейская территория России. И часть российских элит уже, по-видимому, догадываются, что им придется выступать в необычных ролях в ближайшее время", — подытожил он.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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