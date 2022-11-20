УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, какое именно западное оружие помогло ВСУ остановить россиян

20 ноября 2022, 09:14

Специалист подчеркнул, что ВСУ сейчас накапливают новые военные технологии, а западная техника уже была проверена в боях против русских.

Javelin, оружие
Эксперт пояснил, какое именно западное оружие помогло ВСУ остановить россиян / коллаж фото УНИАН

Турецкие беспилотники Bayraktar, американские противотанковые комплексы Javelin и системы ПВО помогли ВСУ изменить ситуацию в свою пользу на фронтах во время полномасштабной войны с русскими оккупантами. Об этом рассказал в эфире Апостроф TV специалист в сфере безопасности и обороны, гендиректор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны в 2019-2020 годах Иван Апаршин.

"Если бы два года назад нам кто-то сказал, что украинская логистическая система будет связана с поставкой вооружения и военной техники из польского города, мы не поверили бы в возможность подобного, но сейчас это хорошо работает. Наша армия была современной, но сегодня еще добавилась система логистики. Этот совместный проект работает четко. Кроме того, появилась новая ракета для уничтожения радиолокационных станций. Везде говорят, что это могла быть наша атака в Севастополе, а еще был ранее недоступен для нас крейсер "Москва". В прошлом я побывал на этом судне, поэтому был уверен, что его невозможно уничтожить. А оказалось, что можно. Так было и с фрегатом "Адмирал Макаров"", ‒ отметил он

Эксперт особо отметил, что власти Украины наладили с западными союзниками выгодную схему – дескать, официальный Киев отправляет на ремонт один комплект ПВО, а взамен получает запасной.

Как утверждает Апаршин, ВСУ сейчас осуществляют накопление новых военных технологий, а западная техника уже была отличным образом проверена в боях против русских оккупантов.

Поставки западного оружия Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия Украины продолжает получать тяжелое вооружение от западного мира для борьбы с российскими оккупационными войсками.

Танки, которые ранее прибыли из Польши, уже переданы украинским военным подразделениям в Харьковскую область. Боевые машины оборудованы элементами боевой защиты 4С20 комплекса "Контакт-1".

"Польские танки переданные ВСУ выглядят весьма прилично в плане состояния. Т-72М1 и Т-72М1R с уже установленными элементами динамической защиты 4С20 комплекса "Контакт-1", которые были переданы чешской компанией STV Group. Видео снято в Харьковской области вчера", - заявили украинские военные.

Другие новости:

оружие война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:14

Эксперт пояснил, какое именно западное оружие помогло ВСУ остановить россиян

09:00

Почему краснеет лицо и "горит": 5 способов избавиться от неприятности

08:49

Животное живет в окопах: оккупанты показали енота, украденного во время бегства из ХерсонаВидео

08:35

"Работать есть для кого": продюсер объяснил невероятную популярность ГалкинаВидео

08:26

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Рыбам – новый путь и достижения, а Ракам – меланхолия

Реклама
08:24

Повестку дня в РФ диктуют фанаты фентезимнение

08:11

Как в Украине будут отключать свет 20 ноября - ответ Укрэнерго

07:41

"Звучит, как мечта": Ермак сомневается, что война в Украине закончится к весне

07:15

Как устранить царапины на зеркале: 6 способов с проверенным результатом

06:51

Нужно торопиться: у Украины есть окно возможностей до 15 декабрямнение

05:02

Россия может планировать удар по Херсону – МаломужВидео

04:30

"Путину некуда бежать": дипломат озвучил два варианта завершения жизни диктатора РФВидео

03:45

"Невежественный болван": Невзоров жестко раскритиковал кремлевского диктатора Путина

02:20

Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятнымВидео

02:02

"Родилась дочь Алиса!": пьяная Волочкова забилась в конвульсиях на танцполеВидео

01:35

Какой регион ВСУ будет легче освободить - Крым или Донбасс: прогноз ЖдановаВидео

00:12

"Уничтожат Польшу": эксперт рассказал, способна ли РФ изменить ход войны в свою пользуВидео

19 ноября, суббота
23:45

Как сохранить мясо без холодильника: действенные советы, если нет светаВидео

23:20

В Пентагоне сделали заявление об исходе войны в Украине

23:15

Российский актер назвал Пугачеву черепахой и обвинил в бесчеловечностиВидео

Реклама
23:00

ВСУ могут ворваться в Крым уже к концу ноября – СоскинВидео

22:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

22:45

Никто никого не призывал выезжать из Украины: в ДТЭК опровергли заявление гендиректора компанииВидео

22:29

"Самый тонкий и опасный момент": Украина может остаться без оружия уже в январе – политологВидео

22:22

Идеальная кандидатура: имена мужчин, которые станут лучшими семьянинамиВидео

22:13

"Их просто сотрут под ноль": эксперт рассказал, какие территории ВСУ освободят в ближайшее времяВидео

21:36

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов на своей территории - WPВидео

20:47

"Путину и его режиму не жить": эксперт рассказал, что приведет к полному развалу РФВидео

20:10

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечьВидео

19:41

"Ты что, коза, творишь?": российский психолог чуть не набросился на Собчак

19:38

Зеленский провел срочное заседание Ставки: что обсудилиВидео

19:22

Начнут ли американцы на нас давитьмнение

19:15

РФ ударила по пункту раздачи хлеба на Херсонщине: у Зеленского назвали россиян "ничтожными совками"

19:13

Снега будет по колено: в Украину несется новый циклонВидео

18:23

Россия повредила около 50% украинской энергетической инфраструктуры - ЗеленскийВидео

18:21

Приметы на 20 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

18:12

"Немедленно выведите войска": Шольц резко обратился к Путину относительно войны в Украине

17:40

С ними можно и в огонь, и в воду: имена женщин, которые становятся лучшими женамиВидео

17:06

Небо будет под защитой: Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

17:03

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

Реклама
17:01

Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буряВидео

16:59

"Хотят истощить ПВО Украины": в Пентагоне объяснили, почему РФ усиливает ракетные ударыВидео

16:45

В Кремле увеличивают расходы на войну: военный эксперт объяснил, повлияет ли это на ход боевВидео

16:16

Украинцев призвали ехать за границу на 3-4 месяца – это спасет энергосетьВидео

16:13

Уже 14 лет: Тина Кароль показала на фото возмужавшего сына в его день рожденияВидео

15:57

Риши Сунак в Киеве: премьер Британии впервые лично встретился с Зеленским - подробностиВидео

15:38

Есть риск применения ядерного оружия: астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на РождествоВидео

15:32

Могут принести больше вреда, чем пользы: почему собаки любят кости, а кошки - молоко

15:30

Как отчистить плиту от сильного нагара: поможет один кухонный ингредиент

15:26

"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрь
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять