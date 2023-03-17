Эксперт пояснил, почему украинцам придется без помощи от ООН наказывать РФ за геноцид

Как считает политический и экономический эксперт Тарас Загородний, украинским спецслужбам придется взять функции "карающего меча правосудия" на себя.

Тарас Загородний и генсек ООН Антониу Гутерриш / коллаж фото УНИАН

Украинцам ни в малейшей степени не стоит надеяться, на то, что международные институции ‒ и ООН в первую очередь ‒ хоть как-либо сумеют наказать российских агрессоров за геноцид и военные преступления, которые те совершали в Украине. Такое мнение в своей колонке Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Мы должны осознавать, что многие международные институции ничем не помогут Украине, как и международные суды. У нас весьма упрощенное понимание того, что международный суд или трибунал обязательно будет иметь результат, и все виновные будут осуждены. Однако это далеко не факт. […] Главный вопрос трибуналов состоит в том, как будет обеспечена явка обвиняемых. Россия, скорее всего, не выдаст никого или выдаст каких-то мелких сошек, да и то под вопросом", ‒ сказал он.

Как считает Загородний, украинским спецслужбам придется взять функции "карающего меча правосудия" на себя.

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"Потому Украина должна взять на себя функционал правосудия – находить этих людей и осуждать. Так что в наших интересах, чтобы правосудие осуществилось любым способом. Чтобы каждый летчик, который бомбил мирные украинские города, каждый артиллерист, айтишник, который программировал ракеты, и другие люди нижнего и среднего звена, которые точно не попадут в Гаагу или любой другой международный суд, были осуждены и наказаны", ‒ сказал он.

Загородний убежден ‒ ООН в достаточной степени ангажировано благодаря финансовым ресурсам страны-агрессора.

"Послушайте передачи российского телевидения, послушайте, что они говорят. Сомнений не останется в том, что Россия осуществляет геноцид украинцев. Это признают США и открыто об этом говорят, но ООН этого не видит. Учитывая все, что было сказано выше, понятно, что ООН никогда и не увидит геноцида в Украине. Ответ на вопрос, почему ООН пляшет под дудку России, прост – потому что авторитарные режимы хорошо платят. ООН лучше ничего не делать – деньги получают, и хорошо", ‒ подытожил он.

Исключение России из ООН

В середине декабря 2022 года в Конгресс США внесли резолюцию, предусматривающую изгнание страны-агрессора России из Совбеза ООН из-за нарушения главных принципов функционирования организации. Американские конгрессмены акцентировали внимание на том, что Россия напала на Украину, незаконно проголосовала за аннексию ее территорий, совершила зверства в украинских городах, угрожает применением ядерного оружия и создает риски для мировых поставок продовольствия.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявлял, что ООН нужно разработать схему прекращения пребывания стран в Совете Безопасности ООН. Россия должна быть исключена из Совбеза из-за нарушения международного права.

Украина официально призвала государства-участники ООН пересмотреть право агрессора России на пребывание в организации и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Москвы дискредитируют всю систему ООН.

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