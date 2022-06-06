Еле унес ноги от ВСУ: на Запорожье ранили замкомандира спецполка Кадырова

На Запорожье ранили замкомандира спецполка Кадырова/ Baza, скриншот

В поселке Камышеваха Запорожской области получил ранение заместитель командира спецполка им. Ахмата Кадырова подполковник Межед Уцмигов (позывной "Моджахед").

Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 числа, пишет Telegram-канал Baza.

"Моджахед" с сотрудниками чеченского спецполка сидел в засаде в одном из домов Камышевахи. Там они устроили так называемую огневую точку, чтобы прикрыть проход другой группы оккупантов.

Начался артобстрел, в здание попал снаряд. Высокопоставленный "кадыровец" с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию, пишет Baza.

Читайте также"Пострадали больше 70 кадыровцев": Геращенко озвучил детали ранения главаря "ДНР" ПушилинаРанее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

Также мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к телефону одного из кадыровцев. На нем украинские спецслужбы нашли множество дублей для съемки очередного "героического" ролика для сервиса TikTok.

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