'Элитные' десантники РФ испугались бойцов ТРО: бросили технику и сбежали, не дождавшись боя

Ранее в России заставили "отказников" 331-го Костромского полка пройти пешком 1480 км, чтобы им позволили вернуться домой и уволиться из рядов российской армии.
Захватчики РФ из "элитного" 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка не на шутку испугались бойцов украинской Территориальной обороны. Еще до боя они побросали оружие, военную технику, каски с тельняшками и убежали.
Волонтеры InformNapalm опубликовали видео, как оккупанты РФ из так называемого "элитного" 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка испугались боевых действия с украинской теробороной.
Они так быстро убегали, что оставили не только технику и оружие, но и тельняшки со шлемами.
"331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (331 ПДП, в/ч 71211) драпает от суровых мужиков из ТРО. Ранее мы опубликовали документ, согласно которому в этом "элитном" подразделении рашистов было очень низкое и угнетенное морально-психологическое состояние ", - отметили волонтеры.
К слову, в Сети ранее появился документ, согласно которому группе "отказников", которые не захотели воевать против Украины, в качестве наказания еще в сентября приказали вернуться на предыдущие места дислокации на территории России пешим маршем.
Подчеркивается, что оккупанты вынуждены были идти пешком 1480 километров.
Ранее бойцы ВСУ среди оружия, которое бросили войска РФ во время бегства, нашли гранатометы, боеприпасы и дрон. Причем на коробке был написан один из популярных пропагандистских лозунгов оккупантов – "Своих не бросаем".
Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты готовятся к бегству из Сватово и Кадиевки. По его словам, в Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории, а в Кадиевке сжигают документы об оккупации.
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