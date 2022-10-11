'Элитные' десантники РФ испугались бойцов ТРО: бросили технику и сбежали, не дождавшись боя

Костромские десантники заранее сбежали с поля боя / Скриншот видео InformNapalm

Захватчики РФ из "элитного" 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка не на шутку испугались бойцов украинской Территориальной обороны. Еще до боя они побросали оружие, военную технику, каски с тельняшками и убежали.

Волонтеры InformNapalm опубликовали видео, как оккупанты РФ из так называемого "элитного" 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка испугались боевых действия с украинской теробороной.

"Забытая" каска одного из десантников из Костромы / Скриншот видео InformNapalm

Они так быстро убегали, что оставили не только технику и оружие, но и тельняшки со шлемами.

"331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (331 ПДП, в/ч 71211) драпает от суровых мужиков из ТРО. Ранее мы опубликовали документ, согласно которому в этом "элитном" подразделении рашистов было очень низкое и угнетенное морально-психологическое состояние ", - отметили волонтеры.

К слову, в Сети ранее появился документ, согласно которому группе "отказников", которые не захотели воевать против Украины, в качестве наказания еще в сентября приказали вернуться на предыдущие места дислокации на территории России пешим маршем.

Чтобы уволиться из ВС РФ, оккупантам надо пройти пешком 1480 км / Соцсети

Подчеркивается, что оккупанты вынуждены были идти пешком 1480 километров.

Ранее бойцы ВСУ среди оружия, которое бросили войска РФ во время бегства, нашли гранатометы, боеприпасы и дрон. Причем на коробке был написан один из популярных пропагандистских лозунгов оккупантов – "Своих не бросаем".

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты готовятся к бегству из Сватово и Кадиевки. По его словам, в Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории, а в Кадиевке сжигают документы об оккупации.

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