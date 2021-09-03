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"Ему проще, хотя он этого и не понимает": Мендель оценила работу нового спикера Зеленского

3 сентября 2021, 15:04
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По словам бывшего пресс-секретаря президента, сейчас система работы в ОП во многом уже отлажена.

Юлия Мендель, Владимир Зеленский
Мендель после увольнения рассказала о работе в ОП / УНИАН

Юлия Мендель заявила, что Сергею Никифорову, ранее угодившему в скандал из-за фото из Вашингтона, легче на посту пресс-секретаря президента, чем было ей. Журналистка подчеркнула, что сейчас система в работе команды президента больше налажена.

"Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче", – пояснила журналистка в интервью сайту "Обозреватель".

По ее словам, у Никифорова меньше обязанностей и запретов, если сравнивать с условиями, в которых работала она. "Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например", – пояснила Мендель. По ее словам, сейчас обязанности перераспределили.

Мендель запрещали общаться с журналистами

Бывшая пресс-секретарь Зеленского призналась, что ей запрещали отвечать на запросы медиа, давать комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Теперь в команде президента произошли изменения в плане коммуникации. Никифоров, по словам Мендель, сразу имеет дело с руководителем, "который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены".

"Меня ввели широким мазком, прямо по сценарию", – подчеркнула журналистка.

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Мендель также пожаловалась, что в начале ее работы на Банковой власть обвиняли в пророссийскости. Впоследствии, говорит она, эти нарративы удалось разбить благодаря поездке в Брюссель. "Но после этого меня начали уничтожать как человека, который мог с этим бороться", – добавил бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

viber
Юлия Мендель Офис президента Сергей Никифоров
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