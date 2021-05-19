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Еще одна страна официально обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

19 мая 2021, 23:08
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Эстония показала поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Украина ЕС
Вступление Украины в ЕС / Фокус

Эстония официально поддержала намерение Украины в получении полноправного членства в Европейском Союзе. Таким образом это четвертая страна, официально поддержавшая евроинтеграцию Украины.

"В документе указано, что Эстония последовательно поддерживала курс на европейскую интеграцию Украины, она поддерживает реформы, которые Украина осуществляет на этом пути, она готова помогать Украине в выполнении критериев членства. Как результат – Эстония сегодня четко зафиксировала, что видит Украину в Европейском Союзе, и когда Украина будет готова подать заявку на членство, Эстония, безусловно, будет поддерживать такую ​​заявку", –сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Указанное Совместное заявление стало четвертым документом, который показал поддержку со стороны государств-членов ЕС европейских перспектив Украины.

Кроме того, Эстония показала поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также важность сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в частности – диджитализации.

"Весь этот важный спектр наших двусторонних отношений был соответствующим образом зафиксирован в Совместном заявлении", – резюмировал Жовква.

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Как сказал он, поддержка европейскими партнерами европейских перспектив Украины только растет.

Стоит отметить, что первым Декларацию о европейской перспективе Украины подписал президент Литвы Гитанас Науседа, а 4 мая Декларацию о европейской перспективе Украины подписал президент Польши Дуда. 8 мая президент Латвии Егилс Левитс поддержал вступление Украины в ЕС.

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Заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Евросоюз должен не приглашать Украину в течение 20 лет в наднациональное объединение, а видеть там Киев, причем в качестве равноправного партнера.
  • По словам Зеленского, украинское государство в военном противостоянии на востоке страны отстаивает не только интересы Киева, но и безопасность Европейского континента.

Евросоюз Эстония
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