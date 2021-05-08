Еще одна страна обязалась поддержать вступление Украины в ЕС

Владимир Зеленский и президент Латвии подписали декларацию / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Егилс Левитс подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Как сообщает Офис президента, президенты провели видеоконференцию.

"По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский союз", - говорится в заявлении.

Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.

Читайте такжеЗеленский назвал Украину мощной страной и сделал заявление в адрес ЕС

Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины.

"Латвия готова помочь своим профессиональным опытом в управлении реформами и европейской интеграции. Я очень надеюсь, что в этом десятилетии Украина станет полноправным членом Европейского союза, совершив все необходимые реформы", - сказал Левитс.

Кроме того, Левитс заявил, что примет участие в саммите Крымской платформы.

Стоит отметить, что первым Декларацию о европейской перспективе Украины подписал президент Литвы Гитанас Науседа, а 4 мая Декларацию о европейской перспективе Украины подписал президент Польши Дуда.

Читайте такжеМакрон поведал, как определят судьбу членства Украины в ЕС

Заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС - о чем ранее сообщал Главред: