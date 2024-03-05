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Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали о судьбе экипажа уничтоженного корабля РФ

Юрий Берендий
5 марта 2024, 10:50
По данным ГУР, для эвакуации раненых членов экипажа корабля "Сергей Котов" россияне привлекли более 10 машин скорой помощи.
Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали о судьбе экипажа уничтоженного корабля РФ
В корабль "Сергей Котов" зафиксировано 5 прямых попаданий / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ГУР отметили, что украинские морские дроны уже не впервые атаковали корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов", однако в этот раз судно уничтожено уже окончательно. Об этом в эфире "Радио свобода" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морскими силами Вооруженных сил Украины провели блестящую операцию, и "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. Почему в этот раз? Потому что охотились на него не впервые и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после проведения ремонтных работ", - сказал Юсов.

Он заявил, что было две попытки атаковать корабль: одна в июле, а другая в сентябре прошлого года.

видео дня

По его словам, враг намеревался разместить на судне зенитно-ракетные комплексы, и "чем меньше таких кораблей, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет размещено, что дает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны".

Кроме того, "Сергей Котов" вместе с уничтоженным крейсером "Москва" участвовали в нападении на остров Змеиный.

Украинская разведка собирает информацию о судьбе экипажа корабля. Известно, что есть погибшие и раненые.

Смотрите видео уничтожения патрульного корабля ЧФ РФ:

Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали о судьбе экипажа уничтоженного корабля РФ
Скриншот

"Относительно экипажа - ситуация выясняется, есть погибшие и раненые, но есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. Нам известно о более 10 карет скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом, то есть эвакуационная операция все-таки проводилась", - отметил Юсов.

Представитель ГУР пояснил, что эта атака не была случайной, а представляла собой долговременную операцию.

"Условно пять прямых попаданий (дронами - ред.) случайно не случаются", - сказал он.

В свою очередь в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины отметили, что у РФ этот проект корабля является одним из самых современных.

"Сейчас спущено на воду четыре таких корабля - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Пока из них не испытывал повреждений только "Дмитрий Рогачев"", - говорится в сообщении ВМФ Украины в Телеграме.

Что известно о патрульных кораблях типа "Василий Быков"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России.

Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота.

Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний.

Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний.

Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия.

Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"
Скорость: 30 узлов
Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
Автономность: 60 суток.
Экипаж: до 80 человек

Удары по кораблям Черноморского флота

5 марта в Крыму были слышны взрывы. Российские пропагандисты сообщили об атаках на объекты РФ в Керчи и Феодосии, а также об ударе по кораблю Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины официально подтвердили уничтожение корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Украинский журналист Денис Казанский в своем Телеграм-канале указывает, что экипаж корабля мог состоять из 80 человек.

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война в Украине Черноморский флот
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