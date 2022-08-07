"Это была спецоперация РФ": в разведке назвали цель массового убийства украинских пленных в Еленовке

Еленовка, снимки / t.me/pgo_gov_ua и Кристофер Миллер

Россия любыми методами пытается помешать поставкам в Украину западного высокоточного вооружения.

Такое мнение представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов озвучил 7 августа в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, взрыв в здании бывшей колонии в Еленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, о котором стало известно 29 июля, была также спланирован для этой цели.

"С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это была фальсификация", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что попытка выдать теракт за умышленный обстрел высокоточными системами HIMARS – это спецоперация, целью которой является не допустить дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины.

"Это была спецоперация для дестабилизации украинского общества и деморализации украинских военнопленных. С самого начала это было фальсификация, но мир быстро разоблачает такие вещи", – подчеркнул представитель военной разведки Украины.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

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