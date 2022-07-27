"Это не ясельки, как в Чечне": оккупант жалуется, как ВСУ уничтожают войска Путина

Войска РФ / Reuters, Википедия

Находящийся в Украине оккупант ненавидит власть РФ и свое командование.

В разговоре с близкими оккупант рассказал, что война его уже утомила, он злой, о чем открыто говорит жене. Разговор обнародовало ГУР Минобороны.

Оккупант рассказывает жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. По его словам, меньше всего в Украине находятся чеченские боевики батальона "Восток".

"Приехали, получили ... и уехали. Все. Неделя", - говорит оккупант.

Жена в свою очередь делится с ним последними новостями.

Она говорит, что Ростовскую часть разгромили в Украине и сейчас там идет набор новичков – берут всех подряд.

Мужчина подытоживает: "Здесь вообще ..., я тебе говорю. Чеченская и афганская (войны) - ясельки".

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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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