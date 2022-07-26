"У нас такое "шапито" было": оккупант в истерике рассказал маме о мощной атаке ВСУ

СБУ / скриншот

Украинская военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами три российских танка Т-72. Спецслужба также перехватила разговор уцелевшего после предварительных ударов оккупанта, который пожаловался маме на произошедшее.

Как сообщает СБУ, один из эпизодов работы спецслужбы был опубликован накануне с комментарием уцелевшего российского военного.

Он рассказал матери, что после удара собирал остатки своих 15 сослуживцев, которые были уничтожены вместе с танком прямо во время просмотра кино.

"И хотя для этих россиян киносеанс уже закончился, однако наша работа по улучшению статистики потерь рф в Украине до сих пор в самом разгаре. На днях еще три Т-72 попали на прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ", - отметили в спецслужбе.

"Мама, короче, сегодня у нас такое "шапито" было в два часа ночи! Пятнадцать "двухсотых". Пятнадцать, ты прикидываешь себе "кино"? А потому что они танки смотрели и все - кино, кошмар (ред.). Короче, башню сбросили! Дроном! Дроном! Мама, дроном! Просто подлетели, сбросили боеприпас и его разорвало", - рассказал захватчик.

"Ну ты осторожно, сынок, ладно, там? Все, пока, пока", – наспех сказала мама оккупанта.

"Ты скажи папе, чтобы он на счет войны он отверг все эти мысли, потому что мы получаем, мама", – добавил российский солдат.

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Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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